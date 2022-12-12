Ахманов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1893
Дата смерти06.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1916
Место жительства
С 1919
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1957
Смерть
06.06.1957