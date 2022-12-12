Ахманов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхманов Александр Сергеевич

Ахманов Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1893

Дата смерти

06.06.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.06.1957
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close