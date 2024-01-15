Будков Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1861
Рождение ребёнка
07.12.1863
Дочь: (Будкова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Будкова (Цаплинова (Аникина)) Дарья Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1866
Дочь: (Будкова) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Будкова (Цаплинова (Аникина)) Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно