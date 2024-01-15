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Будков Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1861

Жена: Будкова (Цаплинова (Аникина)) Дарья Павловна

Рождение ребёнка
07.12.1863

Дочь: (Будкова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Будкова (Цаплинова (Аникина)) Дарья Павловна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1866

Дочь: (Будкова) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Будкова (Цаплинова (Аникина)) Дарья Павловна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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