Хурхесов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурхесов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурхесова Мария

Харанут, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурхесова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурхесова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хурхесова Мария

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