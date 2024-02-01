Заикина (Шкотова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1987
Дочь: Полуботко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Заикин Николай Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1991
Дочь: Заикина Яна Николаевна
Отец ребёнка: Заикин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно