Заикина (Шкотова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина (Шкотова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкотов Александр Владимирович

Мать: Шкотова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1987

Дочь: Полуботко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Заикин Николай Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1991

Дочь: Заикина Яна Николаевна

Отец ребёнка: Заикин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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