Наумова (Куликова) Зиновья Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Куликова) Зиновья Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1908

Дата смерти

31.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1908

Отец: Куликов Артамон

Мать: Куликова ?

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кабанова Агафья

Отец ребёнка: Наумов Харлампий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Наумов Пётр

Отец ребёнка: Наумов Харлампий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1941

Сын: Наумов Леонид

Отец ребёнка: Наумов Харлампий Григорьевич

Смерть
31.03.1990
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