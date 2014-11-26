Краснихин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1960

Дата смерти

26.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1960

Отец: Краснихин Алексей Иванович

Мать: Краснихина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.11.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба
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