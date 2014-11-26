Краснихин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1960
Дата смерти26.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.11.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба