Жмурин Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмурин Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1890 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жмурина (Ступина) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2001

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