Горохов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохов Сергей Алексеевич

Горохов Сергей Алексеевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

03.12.1929

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929

Отец: Горохов Александр (Алексей) Артемьевич

Мать: Горохова (Сахарова) Таисья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1949

Сын: Горохов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1955

Дочь: Казаеова (Горохова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.