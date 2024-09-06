Горохов Сергей Алексеевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения03.12.1929
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1949
Сын: Горохов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1955
Дочь: Казаеова (Горохова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности