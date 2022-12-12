Цыбезов Флор Флоров
Место рождения
Дата рождения09.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1873
Отец: Цыбезов Флор Иванов
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
12.10.1892
Жена: Евфимия Денисова
Рождение ребёнка
19.04.1903
Дочь: Александра Флорова
Мать ребёнка: Евфимия Денисова
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Пелагея Флорова
Мать ребёнка: Евфимия Денисова
Рождение ребёнка
19.07.1908
Сын: Цибизов Илья Фролов
Мать ребёнка: Евфимия Денисова
Крещение
Неизвестно
Godparents:Дарья Иванова Цыбизова
Смерть
Неизвестно