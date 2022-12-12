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Цыбезов Флор Флоров

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1873

Отец: Цыбезов Флор Иванов

Мать: Анна Михайлова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.10.1892

Жена: Евфимия Денисова

Рождение ребёнка
19.04.1903

Дочь: Александра Флорова

Мать ребёнка: Евфимия Денисова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: Пелагея Флорова

Мать ребёнка: Евфимия Денисова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Цибизов Илья Фролов

Мать ребёнка: Евфимия Денисова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
Неизвестно
Godparents:Дарья Иванова Цыбизова
Смерть
Неизвестно
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