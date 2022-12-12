Лёзин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лёзин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1917
Дочь: Маслова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лёзина Матрёна Фёдоровна
Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лёзина Матрёна Фёдоровна
Смерть
До 1918