Лёзин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёзин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лёзин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1917

Дочь: Маслова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лёзина Матрёна Фёдоровна

Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёзина Матрёна Фёдоровна

Смерть
До 1918
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