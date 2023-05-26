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Стефан Евстафьевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
25.10.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.10.1902 Синьковщина крестьянин Михаил Яковлевич Чермы крестьянская дочь Анна Васильевна по жениху Калихновщины крестьянин Стефан Евстафьевич по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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