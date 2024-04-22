Сидорова Евгения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.21
Сын: Сидоров Валерий Александрович
Отец ребёнка: Сидоров Александр Петрович
Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Софья Александровна
Отец ребёнка: Сидоров Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Руфа Александровна
Отец ребёнка: Сидоров Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
умерла в 25 лет