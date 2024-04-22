Сидорова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Евгения

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Место рождения

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.11.21

Сын: Сидоров Валерий Александрович

Отец ребёнка: Сидоров Александр Петрович

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Софья Александровна

Отец ребёнка: Сидоров Александр Петрович

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Руфа Александровна

Отец ребёнка: Сидоров Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
умерла в 25 лет
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