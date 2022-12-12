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Назаров Александр Андреевич

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Место рождения

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.07.1934

Дата смерти

11.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
11.03.1992
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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