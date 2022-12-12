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Назаров Александр Андреевич
Назаров Александр Андреевич
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Место рождения
Ичалки
, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Дата рождения
21.07.1934
Дата смерти
11.03.1992
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Ичалки
, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
11.03.1992
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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