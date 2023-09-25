Шушурбин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1985
Бракосочетание
24.06.2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.08.2011
Сын: Шушурбин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна
Рождение ребёнка
14.08.2019
Мать ребёнка: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна