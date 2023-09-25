Шушурбин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушурбин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1985

Отец: Шушурбин Иван Николаевич

Мать: Харинская (Просвирина) Ольга Кирилловна

Бракосочетание
24.06.2010

Жена: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.08.2011

Сын: Шушурбин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна

Рождение ребёнка
14.08.2019

Сын: Шушурбин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна

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