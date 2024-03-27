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Фейсханов Фаттях

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Рабия

Мать ребёнка: Наймя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.12.1930

Сын: Фаттяхетдинов Фоать Фаттяхович

Мать ребёнка: Наймя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
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