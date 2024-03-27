Фейсханов Фаттях
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1912
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.12.1930
Сын: Фаттяхетдинов Фоать Фаттяхович
Мать ребёнка: Наймя
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наймя
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.