Мельник Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1948
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1948
Отец: Мельник Иван Федорович
Мать: Мельник Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.04.1971
Дочь: Тыщук Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Мельник Зинаида Христофоровна
Рождение ребёнка
11.05.1976
Дочь: Шестакова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Мельник Зинаида Христофоровна
Бракосочетание
Неизвестно