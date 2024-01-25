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Мельник Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1948

Отец: Мельник Иван Федорович

Мать: Мельник Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.04.1971

Дочь: Тыщук Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Мельник Зинаида Христофоровна

Рождение ребёнка
11.05.1976

Дочь: Шестакова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Мельник Зинаида Христофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельник Зинаида Христофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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