Варнавская (Корноухова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варнавский Михаил
Рождение ребёнка
13.08.1937
Дочь: (Варнавская) Галина
Отец ребёнка: Варнавский Михаил
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Варнавская) Татьяна
Отец ребёнка: Варнавский Михаил