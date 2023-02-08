Варнавская (Корноухова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавская (Корноухова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавский Михаил

Рождение ребёнка
13.08.1937

Дочь: (Варнавская) Галина

Отец ребёнка: Варнавский Михаил

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Варнавская) Татьяна

Отец ребёнка: Варнавский Михаил

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