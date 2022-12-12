Бережнов Пётр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 15.09.1939 по ?.12.1941
Воинское звание: Рядовой Призван 15.09.1939 года Илекским РВК. Звание - рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Пропал без вести | 4.08.1941 года была последняя связь с ним. Считается погибшим или пропавшим без вести с декабря 1941 года.