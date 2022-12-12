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Бережнов Пётр Гаврилович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 15.09.1939 по ?.12.1941
Воинское звание: Рядовой Призван 15.09.1939 года Илекским РВК. Звание - рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Пропал без вести | 4.08.1941 года была последняя связь с ним. Считается погибшим или пропавшим без вести с декабря 1941 года.
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