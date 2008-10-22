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Могильченко Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1956

Дата смерти

22.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1956

Отец: Могильченко Михаил

Мать: Тихонова Антонина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Колесников Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Колесников Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.09.1986

Дочь: Могильченко Марианна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.10.2008

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