Могильченко Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1956
Дата смерти22.10.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1956
Отец: Могильченко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Колесников Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Колесников Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.09.1986
Дочь: Могильченко Марианна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.10.2008