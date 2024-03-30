Шулакова (Трофимова) Ольга Осиповна(Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулакова (Трофимова) Ольга Осиповна(Иосифовна)

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.07.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1818

Отец: Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович

Мать: Трофимова Евдокия Романовна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.07.1842

Сын: Шулаков Гавриил Георгиевич(Егорович)

Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.12.1846

Дочь: Проскурякова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Козлова Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаков Егор Егорович

Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаков Егор(Георгий) Фомич

Смерть
Неизвестно
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