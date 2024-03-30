Шулакова (Трофимова) Ольга Осиповна(Иосифовна)
Место рождения
Дата рождения19.07.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1818
Рождение ребёнка
07.07.1842
Сын: Шулаков Гавриил Георгиевич(Егорович)
Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич
Рождение ребёнка
30.12.1846
Дочь: Проскурякова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Козлова Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шулаков Егор(Георгий) Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно