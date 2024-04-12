Кононов Никифор Алексеев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кононов Алексей
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кононова Ефросиния Никифорова
Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кононов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кононова Вера Никифорова
Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кононов Михайло Никифоров
Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кононов Никонор Никифоров
Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Анна Лукиянова
Смерть
Неизвестно