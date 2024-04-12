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Кононов Никифор Алексеев

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кононов Алексей

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кононова Ефросиния Никифорова

Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кононов Василий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кононов Стефан Никифоров

Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кононов Феодор Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кононова Вера Никифорова

Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кононов Михайло Никифоров

Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кононов Никонор Никифоров

Мать ребёнка: Кононова Анна Лукиянова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Анна Лукиянова

Смерть
Неизвестно
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