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(Плаксина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Плаксина) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Плаксин Леонтий Никитович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Плаксин Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Плаксин Леонтий Никитович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно

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