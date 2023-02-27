(Плаксина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Плаксина) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Плаксин Леонтий Никитович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Плаксин Леонтий Никитович
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно