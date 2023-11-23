Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Иванович (1677 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Спасского на Ильди Мологского уезда Жена его Анна Игнатьевна (1698-?)1 . Дети от первого брака2 : Иван, дьякон. Дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: неизвестно
Иван Алексеевич (1703 — ?) Предположительно1 , родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил пономарем, а затем — дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья... Показать все
Рождение ребёнка
1724
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Федор Алексеевич (1726 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1734-?)1 , дочь дьячка Ивана. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Вера Алексеева
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно