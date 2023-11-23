Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Иванович (1677 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Спасского на Ильди Мологского уезда Жена его Анна Игнатьевна (1698-?)1 . Дети от первого брака2 : Иван, дьякон. Дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1703

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: неизвестно

Иван Алексеевич (1703 — ?) Предположительно1 , родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил пономарем, а затем — дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья... Показать все
Рождение ребёнка
1724

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Федор Алексеевич (1726 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1734-?)1 , дочь дьячка Ивана. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Вера Алексеева

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Смерть
Неизвестно

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