Ковалева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домникова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ковалев Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ковалев Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ковалев Иван Акимович

Смерть
Неизвестно

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