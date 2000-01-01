Фефелова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелова Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1981

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1981

Отец: Фефелов Владимир Илларионович

Мать: не указана

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