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Лоскутов Сергей Никитьевич

Место рождения

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.09.1886

Дата смерти

17.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1886

Отец: Лоскутов Никита Кононович

Мать: Лоскутова (Парфёнова) Наталия Марковна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
крестный Лоскутов Павел Стефанович
Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Лоскутова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Лоскутов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
17.07.1923

Дочь: Вылегжанина (Лоскутова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Лоскутов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Смирнова (Лоскутова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна

Смерть
17.10.1966
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область

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