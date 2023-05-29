Лоскутов Сергей Никитьевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1886
Дата смерти17.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1886
крестный Лоскутов Павел Стефанович
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Лоскутова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Лоскутов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
17.07.1923
Дочь: Вылегжанина (Лоскутова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1926
Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Смирнова (Лоскутова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Брагина) Евдокия Поликарповна
Смерть
17.10.1966
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область