Кожун (Самуйлик) Зинаида Анатольевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1969
Бракосочетание
08.02.1992
Муж: скрыто настройками приватности
Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Соколовка, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.11.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности