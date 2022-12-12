Кожун (Самуйлик) Зинаида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожун (Самуйлик) Зинаида Анатольевна

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Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

29.05.1969

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1969

Отец: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Мать: Самуйлик Анна Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
08.02.1992

Муж: скрыто настройками приватности

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Соколовка, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.11.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Почапово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Почапово, Пинский район, Брестская область
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