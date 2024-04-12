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Шапошников Петр Александрович

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1873

Отец: Шапошников Александр Павлович

Мать: Шапошникова Матрона Сергеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1373 Запись 34М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
09.06.1873 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1373 Запись 34М Восприемники: Чериков Федор Иосифович - Гжатский мещанин Панфилова Елена Петровна - Гжатская мещанская дочь девица
Смерть
Неизвестно
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