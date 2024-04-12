Шапошников Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения08.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1873
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1373 Запись 34М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
09.06.1873 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1373 Запись 34М Восприемники: Чериков Федор Иосифович - Гжатский мещанин Панфилова Елена Петровна - Гжатская мещанская дочь девица
Смерть
Неизвестно