Евсеева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Евсеев Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Евсеев Лазарь Михайлович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Февронья Лазаревна

Отец ребёнка: Евсеев Лазарь Михайлович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Евсеев Евдоким Лазаревич

Отец ребёнка: Евсеев Лазарь Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Лазарь Михайлович

Смерть
Неизвестно
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