Евсеева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Евсеев Лазарь Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Февронья Лазаревна
Отец ребёнка: Евсеев Лазарь Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Евсеев Лазарь Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно