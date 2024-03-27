Нодов Юда
Место рожденияОРША, Витебская Область, Беларусь
Дата рождения03.05.1906
Дата смерти21.10.1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1906
Отец: Нодов Вульф (Velka)
Мать: Nodov Minya Guta
Бракосочетание
1933
Жена: Нодова (Хургина) Хасса
Рождение ребёнка
19.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нодова (Хургина) Хасса
Рождение ребёнка
18.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нодова (Хургина) Хасса
Смерть
21.10.1969
Похороны
Неизвестно