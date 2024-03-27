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Нодов Юда

Место рождения

ОРША, Витебская Область, Беларусь

Дата рождения

03.05.1906

Дата смерти

21.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1906

Отец: Нодов Вульф (Velka)

Мать: Nodov Minya Guta

Бракосочетание
1933

Жена: Нодова (Хургина) Хасса

Рождение ребёнка
19.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нодова (Хургина) Хасса

Рождение ребёнка
18.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нодова (Хургина) Хасса

Смерть
21.10.1969
Похороны
Неизвестно

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