Вереина (Куранова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вереина (Куранова) Мария Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1816 ст.

Отец: Куранов Андрей Данилович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Андрей Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 номер 436 файл 36
Бракосочетание
22.02.1833

Муж: Вереин Степан Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Степан Иванович Вереин - 21 лет Жених: Мария Андреевна -18 лет дочь девица отставного казака Андрея Даниловича Куранова Поручители: мещанин Андрей Никешин и отставной казак Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно
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