Вереина (Куранова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1816 ст.
Отец: Куранов Андрей Данилович
Мать: не указана
Отец: отставной казак Андрей Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 номер 436 файл 36
Бракосочетание
22.02.1833
Жених: служащий казак Степан Иванович Вереин - 21 лет Жених: Мария Андреевна -18 лет дочь девица отставного казака Андрея Даниловича Куранова Поручители: мещанин Андрей Никешин и отставной казак Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно