Курочкина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1976
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.04.1995
Дочь: Михайлова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.08.1997
Дочь: Анисимова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.2010
Сын: Анисимов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: не указан