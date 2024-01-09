Курочкина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1976

Отец: не указан

Мать: Курочкина Муза Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.04.1995

Дочь: Михайлова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.08.1997

Дочь: Анисимова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.2010

Сын: Анисимов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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