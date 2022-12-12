Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Марфа Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Никитич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Николай Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Никитич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Крупенникова Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Прохор Никитич
Смерть
Неизвестно