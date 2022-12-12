Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Марфа Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Никитич

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Николай Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Никитич

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Никитич

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Прохор Никитич

Смерть
Неизвестно
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