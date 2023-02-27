Параскева Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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