Ликинцев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1902
Дата смерти30.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1902
Бракосочетание
24.11.1924
Рождение ребёнка
02.09.1925
Дочь: Никифорова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Ликинцева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Капилевич Нина Александровна
Мать ребёнка: Ликинцева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ликинцев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ликинцева Евдокия Михайловна
Смерть
30.06.1960