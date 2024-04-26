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Ликинцев Александр Иванович

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

23.09.1902

Дата смерти

30.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1902

Отец: Ликинцев Иван Сергеевич

Мать: Евграфова Елизавета Федоровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
24.11.1924

Жена: Ликинцева Евдокия Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1925

Дочь: Никифорова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Ликинцева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Капилевич Нина Александровна

Мать ребёнка: Ликинцева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ликинцев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ликинцева Евдокия Михайловна

Смерть
30.06.1960
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