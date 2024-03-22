Иакинф (Аким) Елисеев
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Елисей
Бракосочетание
01.10.1811
Жена: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
11.01.1819
Дочь: Татьяна Акимова
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
01.09.1821
Дочь: Марфа Акимова
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
04.02.1827
Дочь: Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
05.02.1829
Дочь: Агафья Акимова
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
25.02.1831
Дочь: Матрона Акимова
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
28.05.1833
Дочь: Федосья Акимова
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
05.10.1835
Дочь: Харитина Акимова
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
16.01.1838
Сын: Климент Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Акимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно