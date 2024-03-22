Иакинф (Аким) Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИакинф (Аким) Елисеев

Иакинф (Аким) Елисеев

Место рождения

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Елисей

Мать: не указана

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1811

Жена: Пелагея Акимова

Рождение ребёнка
11.01.1819

Дочь: Татьяна Акимова

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1821

Дочь: Марфа Акимова

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.1827

Дочь: Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.02.1829

Дочь: Агафья Акимова

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1831

Дочь: Матрона Акимова

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1833

Дочь: Федосья Акимова

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1835

Дочь: Харитина Акимова

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.01.1838

Сын: Климент Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Акимова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close