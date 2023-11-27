Шаова Айшет Галимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаов Галим
Мать: Шаова Еля Едыговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гучетль Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Олег Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Григорий
Смерть
Неизвестно