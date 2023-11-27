Шаова Айшет Галимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаова Айшет Галимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаов Галим

Мать: Шаова Еля Едыговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гучетль Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Григорий

Смерть
Неизвестно
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