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Юркин Леонтий

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Юркин Степан

Мать: Юркина Параскева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Юркин Филипп Леонтьев

Мать ребёнка: Юркин Марья Иванова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Юркин Иоанн Леонтьев

Мать ребёнка: Юркин Марья Иванова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Юркин Гавриил Леонтьев

Мать ребёнка: Юркин Марья Иванова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркин Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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