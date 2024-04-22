Юркин Леонтий
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Юркин Степан
Мать: Юркина Параскева
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Юркин Марья Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1908
Сын: Юркин Иоанн Леонтьев
Мать ребёнка: Юркин Марья Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1912
Мать ребёнка: Юркин Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркин Марья Иванова
Смерть
Неизвестно