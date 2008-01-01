Аникеев Петр
Место рождения
Дата рождения02.01.1929
Дата смерти01.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Авиатехник
Рождение ребёнка
11.08.1952
Сын: Аникеев Станислав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.2008
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область