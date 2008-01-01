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Аникеев Петр

Место рождения

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.01.1929

Дата смерти

01.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1929

Отец: Аникеев Иван

Мать: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Авиатехник
Рождение ребёнка
11.08.1952

Сын: Аникеев Станислав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.2008
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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