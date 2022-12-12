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Волокитин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1904

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1904

Отец: Волокитин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волокитина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волокитина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж
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