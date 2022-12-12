Волокитин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1904
Дата смерти1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1904
Отец: Волокитин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волокитина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волокитина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж