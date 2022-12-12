Лихарева Лидия Николаевна
Место рожденияинтересует судьба после 1933 г.
Дата рожденияС 08.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.01.1872 ст.
интересует судьба после 1933 г.
Бракосочетание
1888
Старая Слобода, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1888
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1899
Сын: Соколов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
05.04.1899
Сын: Соколов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно