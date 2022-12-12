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Лихарева Лидия Николаевна

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Место рождения

интересует судьба после 1933 г.

Дата рождения

С 08.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.01.1872 ст.

Отец: Лихарев Николай Яковлевич

Мать: Покровская Ольга Яковлевна

интересует судьба после 1933 г.
Бракосочетание
1888

Муж: Соколов Михаил Сергеевич

Старая Слобода, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1888

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Соколов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич

Андреевский, Овчининская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Соколов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Сергеевич

Андреевский, Овчининская волость, Покровский уезд
Смерть
Неизвестно
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