Хромова (Мартынова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Мартынова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Василий Матвеевич

Мать: Мартынова Вера Ивановна

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