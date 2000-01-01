Василий Самойлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Самойлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самуил Фомин

Мать: Мария Максимова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Анна Александрова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ефим Васильев

Мать ребёнка: Анна Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александрова

Смерть
Неизвестно
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