Василий Самойлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самуил Фомин
Мать: Мария Максимова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ефим Васильев
Мать ребёнка: Анна Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Александрова
Смерть
Неизвестно