Имаметдинова (Арифуллова) Мафтуха
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1926
Рождение ребёнка
18.02.1932
Рождение ребёнка
09.03.1935
Смерть
Неизвестно