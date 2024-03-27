Имаметдинова (Арифуллова) Мафтуха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИмаметдинова (Арифуллова) Мафтуха

Имаметдинова (Арифуллова) Мафтуха

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Имаметдинов Якуб Хамитович

Рождение ребёнка
18.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Имаметдинов Якуб Хамитович

Рождение ребёнка
09.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Имаметдинов Якуб Хамитович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.