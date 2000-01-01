Коновалова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.
Дочь: Коновалова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович
Рождение ребёнка
06.03.1845 ст.
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович
Рождение ребёнка
12.05.1846 ст.
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850