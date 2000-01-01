Коновалова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.

Дочь: Коновалова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович

Рождение ребёнка
06.03.1845 ст.

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович

Рождение ребёнка
12.05.1846 ст.

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Пётр Макарович

Смерть
До 1850
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