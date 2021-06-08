Элькина (Половинчик) Майя Рувимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элькина (Половинчик) Майя Рувимовна

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Место рождения

Белая Церковь, Украина

Дата рождения

15.04.1939

Дата смерти

08.06.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Половинчик Рувим

Мать: Половинчик Роза Иосифовна

Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
23.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Элькин Маэль Наумович

Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
14.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Элькин Маэль Наумович

Оренбург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Элькин Маэль Наумович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, Россия
Смерть
08.06.2021
Оренбург
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