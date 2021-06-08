Элькина (Половинчик) Майя Рувимовна
Место рожденияБелая Церковь, Украина
Дата рождения15.04.1939
Дата смерти08.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Отец: Половинчик Рувим
Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
23.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Элькин Маэль Наумович
Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
14.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Элькин Маэль Наумович
Оренбург, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, Россия
Смерть
08.06.2021
Оренбург