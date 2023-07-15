Воробьев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лефанова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупахина (Воробьева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
05.01.1941
Сын: Воробьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1948
Дочь: Гапонова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно