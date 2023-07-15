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Воробьев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лефанова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Федор Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупахина (Воробьева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
05.01.1941

Сын: Воробьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1948

Дочь: Гапонова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно

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