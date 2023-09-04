Корженевская Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорженевская Катерина

Корженевская Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корженевский Антон Климентьевич

Отец ребёнка: Корженевский Клим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корженевский Григорий Климентьевич

Отец ребёнка: Корженевский Клим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корженевский Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Корженевский Клим

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.