Горталов Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горталов Фёдор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Горталов Сергей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1864 ст.

Сын: Горталов Константин Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Горталов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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