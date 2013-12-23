Калашников Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1919
Дата смерти23.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930
Нижняя Моховая, Томская область
Место жительства
С 1938
Старый, Киевская область, Украина
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948
Место жительства
Неизвестно
Алма-Ата, Казахстан
Смерть
23.12.2013