Калашников Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.11.1919

Дата смерти

23.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1930
Нижняя Моховая, Томская область
Место жительства
С 1938
Старый, Киевская область, Украина
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Алма-Ата, Казахстан
Смерть
23.12.2013
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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